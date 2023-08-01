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Индекс деловой активности в промышленности США вырос слабее прогноза
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Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4% с июньских 46%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками... ПРАЙМ, 01.08.2023
индексы, рынки, новости, сша, индекс деловой активности, промышленность сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4% с июньских 46%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста индикатора до 46,8%.
При этом индекс занятости в промышленности страны в июле опустился — до 44,4% с 48% месяцем ранее.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.