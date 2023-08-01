МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле увеличился до 46,4% с июньских 46%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Австрийская промышленность ожидает рецессию в этом году, считает экономист

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста индикатора до 46,8%.

При этом индекс занятости в промышленности страны в июле опустился — до 44,4% с 48% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.