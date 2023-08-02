МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует существенных изменений основных индексов в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс деловой активности в промышленности США вырос слабее прогноза

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск снижается на 0,02%, до 3093,08 пункта, долларовый индекс РТС растет на столь же символические 0,09%, до 1056,72 пункта.