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Индекс Мосбиржи почти не меняется в начале торгов
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Российский рынок акций не демонстрирует существенных изменений основных индексов в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск... ПРАЙМ, 02.08.2023
индексы, рынки, новости, рф, мосбиржа, индекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует существенных изменений основных индексов в начале торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск снижается на 0,02%, до 3093,08 пункта, долларовый индекс РТС растет на столь же символические 0,09%, до 1056,72 пункта.