МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды заметным снижением, инвесторы предпочли отказаться от рисковых активов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных рынка труда США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,89%, до 3 261,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2 056,06 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,48%, до 19 514 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,9%, до 2 616,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,29%, до 7 354,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,27%, до 32 707 пункта.

Трейдеры оценивают новости о том, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА".

"Хотя понижение рейтингов долговых обязательств редко, если вообще возможно, имеет долгую историю, инвесторы могут сделать паузу и дать пыли осесть, прежде чем вновь выходить на рынки риска", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).