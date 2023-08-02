МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду сильно снижаются, поскольку инвесторы уходят от покупки рисковых активов после новостей о понижении кредитного рейтинга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Снижение кредитного рейтинга США давит на фондовые рынки

По состоянию на 12.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,64%, до 35 528 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,19%, до 15 631 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 4 563,25 пункта.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "АА+" с "ААА", объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий. До того подобное происходило в последний раз лишь в августе 2011 года, когда агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США также до "АА+" с "ААА".

"Хотя новость о том, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США на одну ступень, и не стала переломным моментом, ее оказалось достаточно, чтобы умерить аппетит к риску, о чем свидетельствуют красные цифры на всех рынках, — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).