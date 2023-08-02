МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду падают, рынки оценивают решение агентства Fitch Ratings о снижении рейтинга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Fitch связало понижение рейтинга США с качеством управления страной

По состоянию на 19.00 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,69%, до 35 384,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,29%, до 13 955,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,33%, до 4 516,38 пункта.

Ранее в ночь на среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА" из-за ожидаемого ухудшения ситуации с налогами в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны. В последний раз рейтинг США был понижен агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года.

"Не похоже, что понижение рейтинга было основано на чем-то новом", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Tower Bridge Advisors Марисы Огг (Maris Ogg). "Так что, похоже, рынок использует это как повод для передышки, что вполне логично", — добавил эксперт.