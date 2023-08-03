МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг после того, как американские индексы закрылись в минусе, свидетельствуют данные торгов. Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 37 процентов

По состоянию на 8.01 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,17%, до 3 255,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 2 049,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,29%, до 19 457 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,58%, до 2 601,35 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,31%, до 32 277 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 7 299,5 пункта.

По итогам четверга фондовые индексы США закрылись заметным снижением — Dow Jones опустился на 0,98%, NASDAQ — на 2,17%, S&P 500 — на 1,38%. Инвесторы оценивали снижение кредитного рейтинга США международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

Трейдеры в Азии также оценивают китайскую статистику. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг страны, рассчитываемый деловым издательством Caixin, в июле снизился на 51,9 пункта с 52,6 пункта месяцем ранее. А PMI в сфере услуг КНР увеличился до 54,1 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее при ожидаемом снижении показателя.