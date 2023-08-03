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Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле снизился до 54 пунктов с 56,8 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global. "Индекс деловой активности в июне составил... ПРАЙМ, 03.08.2023
новости, индексы, рынки, рф, сфера услуг, индекс деловой активности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле снизился до 54 пунктов с 56,8 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
"Индекс деловой активности в июне составил 54,0, снизившись по сравнению с 56,8 в июне. Последние данные свидетельствуют об устойчивом росте объемов производства в секторе услуг,.. хотя и самом медленном с февраля… В тех случаях, когда отмечалось повышение активности, фирмы объясняли это дальнейшим ростом числа новых предприятий и расширением клиентской базы", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.