МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июле снизился до 54 пунктов с 56,8 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая вырос в июле

"Индекс деловой активности в июне составил 54,0, снизившись по сравнению с 56,8 в июне. Последние данные свидетельствуют об устойчивом росте объемов производства в секторе услуг,.. хотя и самом медленном с февраля… В тех случаях, когда отмечалось повышение активности, фирмы объясняли это дальнейшим ростом числа новых предприятий и расширением клиентской базы", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.