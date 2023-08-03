МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР снижаются из-за снижения кредитного рейтинга США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,58%, до 3 280,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 2 061,64 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index снизился на 0,67%, до 19 384 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,42%, до 2 605,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 7 311,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,61%, до 32 180 пунктов.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых индексов США снижением. Пессимизм в стране по-прежнему вызван понижением кредитного рейтинга государства агентством Fitch.

Китайские биржи закрылись ростом, поскольку рынки до сих пор ожидают мер поддержки экономики в Китае. Ранее политбюро ЦК КПК провело заседание, участники которого проанализировали текущую экономическую ситуацию и наметили план работы на вторую половину года. Власти Китая заявили, что считают необходимым активно расширять внутренний спрос и потребление, а также принять комплексные меры для стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций.

"Июльское заседание политбюро стало сигналом к смягчению политики, однако для устойчивого притока средств и дальнейшего повышения рейтинга, по нашему мнению, необходимо значительное улучшение ключевых проблем, включая состояние рынков недвижимости и труда, а также геополитическую ситуацию", — приводит агентство Блумберг мнение стратегов Morgan Stanley Джонатана Гарнера (Jonathan Garner) и Лауры Ван (Laura Wang).