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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в преддверии статданных по США
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Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг уменьшаются перед выходом ряда статданных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.19 мск фьючерс на... ПРАЙМ, 03.08.2023
новости, индексы, рынки, фьючерсы, сша, фондовые индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг уменьшаются перед выходом ряда статданных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,25%, до 35 313 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 15 418 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4 525 пунктов.
Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 29 июля выросло на шесть тысяч — до 227 тысяч заявок.
Также эксперты ожидают, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле уменьшился до 53% с 53,9% в июне.
А в пятницу трейдеры будут оценивать данные по рынку труда в стране. Аналитики прогнозируют, что безработица в США в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,6%.