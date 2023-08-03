МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг уменьшаются перед выходом ряда статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы опустились после снижения рейтинга США

По состоянию на 12.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,25%, до 35 313 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 15 418 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4 525 пунктов.

Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 29 июля выросло на шесть тысяч — до 227 тысяч заявок.

Также эксперты ожидают, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле уменьшился до 53% с 53,9% в июне.

А в пятницу трейдеры будут оценивать данные по рынку труда в стране. Аналитики прогнозируют, что безработица в США в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,6%.