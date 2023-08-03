МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации макростатистики, следует из данных торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю ожидаемо выросло

По состоянию на 17.58 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,4%, до 35 142,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 13 923,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 4 491,19 пункта.

Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч. При этом прогноз совпал с прогнозом аналитиков.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 52,7% с показателя июня в 53,9%, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь до 53%.

"ФРС выделила рынок труда в качестве потенциальной инфляционной угрозы, и до тех пор, пока на нем не появятся признаки ухудшения, мы по-прежнему считаем, что процентные ставки будут расти и дальше", — сказал агентству Блумберг управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart).