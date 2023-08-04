МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне снижения опасения рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы АТР в основном снизились

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,47%, до 3 292,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2 072,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,08%, до 19 593 пунктов. Южнокорейский KOSPI растёт на символические 0,03%, до 2 606,08 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 0,08%, до 32 154,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,18%, до 7 298,2 пункта.

Инвесторы внимательно следят за макростатистикой, оценивая перспективы мировой экономики. По словам аналитиков, на данный момент рынки не ожидают рецессии.

"Хорошая новость заключается в том, что почти каждый согласен с тем, что неминуемая рецессия не очень вероятна", — цитирует агентство Блумберг основателя Yardeni Research Эда Ярдени (Ed Yardeni).

Трейдеры в Азии также оценивают корпоративную отчетность крупных американских компаний. Так, Apple сообщила о снижении как выручки, так и чистой прибыль по итогам первых трёх кварталов финансового года, после чего акции компании на постторгах дешевеют на 2%. Amazon в свою очередь за первое полугодие и второй квартал получил чистую прибыль после убытка годом ранее, в связи с чем бумаги ритейлера растут в цене почти на 9%.