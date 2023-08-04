МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В июле рост активности в строительном секторе Великобритании возобновился, но компании жилищного строительства оставались под давлением высоких процентных ставок и неопределенных перспектив экономики. Международные фондовые индексы за 3 августа

Компании S&P Global и CIPS сообщили в пятницу, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора Великобритании в июле вырос до 51,7 с 48,9 в июне.

Индикатор активности в строительстве жилья вырос до 43,0 от более чем двухлетнего минимума 39,6 в мае, но ему еще далеко до нейтрального уровня 50, который отделает рост активности от ее спада.

В то же время рост активности в строительстве производственных и коммерческих сооружений в июле был сильным.

В 1-м полугодии темп роста цен на строительные материалы был намного медленнее инфляции.

Индикатор доверия компаний в июле вырос после падения до минимума с января в июне.

Опубликованный ранее на этой неделе июльский составной PMI, который отражает динамику активности в производственном секторе и в сфере услуг Великобритании, снизился до 50,9 с 52,5 в июне.

По прогнозам Банка Англии, в ближайшие три года рост британской экономики будет очень слабым, а некоторые экономисты говорят о приближении рецессии.