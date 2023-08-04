МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций растут в пятницу после нескольких подряд торговых сессий в минусе, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР преимущественно растут

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,03%, до 7 531,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 7 294,73 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 15 896,53 пункта.

FTSE 100 и CAC 40 демонстрировали снижение три дня подряд, DAX — четыре, за это время индексы упали на 2-3,6%. Инвесторы оценивали макростатистику по еврозоне, а также итоги заседания Банка Англии, который ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,25% с 5%.

Тем временем пятничная европейская статистика оказалась неоднозначной. Так, объем розничных продаж в еврозоне в июне неожиданно сократился — на 0,3% к предшествовавшему месяцу. В годовом выражении показатель снизился на 1,4%, что оказалось немного лучше ожиданий.

Также позднее инвесторы будут оценивать данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица в стране в июле осталась на уровне июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 209 тысяч месяцем ранее.