МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций уверенно растет в пятницу

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, до 3 288,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2 071,59 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,79%, до 19 538 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,1%, до 2 602,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,19%, до 7 325,3 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,02%, до 32 172,5 пункта.

В последний рабочий день недели инвесторы сохраняли выжидательную позицию на рынке акций, поскольку позднее будут опубликованы данные по рынку труда в США, которые могут повлиять на настроения на международных биржах.

Аналитики ожидают, что безработица в стране в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,6%.

"В преддверии выхода данных по занятости в США сохранялись выжидательные настроения", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков Daiwa Securities.