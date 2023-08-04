МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы увеличиваются перед публикацией статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут после нескольких дней снижения

По состоянию на 13.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15%, до 35 366 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 4 538 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 15 518,5 пункта.

Аналитики ожидают, что безработица в стране в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,6%.

"С точки зрения ФРС, рынок труда остается слишком перегретым для комфорта, но есть признаки того, что он начал двигаться в правильном направлении", — сказал порталу MarketWatch американский экономист Credit Agricole Николас Ван Несс (Nicholas Van Ness).