2023-08-04T13:36:14+03:00
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2023-08-04T13:36:14+03:00
2023
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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии данных по рынку труда США
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Фьючерсы на американские фондовые индексы увеличиваются перед публикацией статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.31 мск фьючерс на... ПРАЙМ, 04.08.2023
индексы, рынки, новости, сша, фьючерс, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы увеличиваются перед публикацией статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15%, до 35 366 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 4 538 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 15 518,5 пункта.
Аналитики ожидают, что безработица в стране в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,6%.
"С точки зрения ФРС, рынок труда остается слишком перегретым для комфорта, но есть признаки того, что он начал двигаться в правильном направлении", — сказал порталу MarketWatch американский экономист Credit Agricole Николас Ван Несс (Nicholas Van Ness).