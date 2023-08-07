МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы увеличиваются в преддверии выхода данных о темпах роста потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. "Один из самых умных людей на Уолл-стрит" дал прогноз по "контрнаступу" ВСУ

По состоянию на 13.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,25%, до 35 241 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 4 515 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 15 436 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании данных о потребительских ценам в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3%.

Показатель инфляции важен в том числе для Федеральной резервной системы США. По итогам предыдущего, июльского заседания регулятор повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5% годовых.

"В ближайшие несколько месяцев данные инфляции будут оказывать на рынки большее влияние, чем данные экономического роста, поскольку инвесторы оценивают, приостановит ли ФРС повышение ставки", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Securities Стивена Иннеса (Stephen Innes).