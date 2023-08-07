МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник после того, как завершили предыдущую неделю в минусе, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы в плюсе

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,64%, до 35 291,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,16%, до 13 888,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,38%, до 4 494,88 пункта.

Эту неделю американские рынки начинают ростом, в то время как на прошлой неделе Dow Jones снизился на 1,1%, NASDAQ – на 2,9%, S&P 500 – на 2,3%. Инвесторы оценивали финансовую отчетность таких крупных американских компаний, как Amazon и Apple, а также данные по рынку труда США. Так, безработица в стране снизилась в июле до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных о потребительских ценах в США за июль. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.