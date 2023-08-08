МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением после выхода статданных в Китае, свидетельствуют данные торгов. Международные фондовые индексы за 7 августа

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25%, до 3 260,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2 051,03 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,78%, до 19 168 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,26%, до 2 573,98 пункта; австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 7 311,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,27%, до 32 353,5 пункта.

Экспорт из Китая за январь-июль снизился в годовом выражении на 5%, импорт — на 7,6%, а за июль эти показатели упали на 14,5% и 12,4% год к году соответственно.

Теперь в среду ожидает публикация динамики потребительских цен в стране. Аналитики полагают, по итогам июля в годовом выражении сформировалась дефляция в 0,5%.