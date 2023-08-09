МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Европейские фондовые индексы повышаются на фоне данных из Италии

По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,2%, до 35 467 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4 531 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 15 401 пункта.

В четверг ожидает публикация данных о динамике потребительски цен в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

"Трейдеры возвращаются к рискованной торговле… Но большая часть этих движений, скорее всего, происходит лишь до публикации данных инфляции в США, поскольку акции, облигации и валютные рынки бурно реагируют на ускорении или замедление инфляции", — сказал порталу Market Watch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).