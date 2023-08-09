2023-08-09T13:34:06+03:00
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2023-08-09T13:34:06+03:00
2023
https://1prime.ru/Index/20230809/841356065.html
Фьючерсы Уолл-стрит повышаются на рисковых настроениях у инвесторов
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Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.22 мск фьючерс на... ПРАЙМ, 09.08.2023
индексы, рынки, новости, сша, фьючерсы, фондовые индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,2%, до 35 467 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4 531 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 15 401 пункта.
В четверг ожидает публикация данных о динамике потребительски цен в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.
"Трейдеры возвращаются к рискованной торговле… Но большая часть этих движений, скорее всего, происходит лишь до публикации данных инфляции в США, поскольку акции, облигации и валютные рынки бурно реагируют на ускорении или замедление инфляции", — сказал порталу Market Watch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).