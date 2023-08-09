МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду, инвесторы находятся в ожидании статистики о росте потребительских цен в стране, следует из данных торгов и комментариев аналитика. В посольстве КНР разъяснили правила получения визы россиянами в 2023 году

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,04%, до 35 300,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 13 825,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4 496,3 пункта.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее. Рынки обращают особое внимание на данные о росте потребительских цен в стране, поскольку они могут отразиться на дальнейшем курсе монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Однако по словам рыночного аналитика City Index и Forex Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada), которого цитирует агентство Блумберг, даже если инфляция в США ускорится сильнее прогнозов, это не сильно отразится на действиях регулятора.

"Инвесторы будут искать признаки того, что настроения потребителей остаются достаточно позитивными для того, чтобы не увеличивать риски дальнейшего повышения ставки ФРС", — сказал Разакзад.

Трейдеры также обратили внимание на финансовую отчетность Lyft, после публикации которой акции американского сервиса такси дешевеют более чем на 5%. Выручка компании выросла, однако, как отмечает Блумберг, минимальными с 2020 года темпами. Это, пишет агентство, указывает на то, что Lyft по-прежнему затрудняется восстановиться после пандемии.