10 августа — ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в четверг начались в плюсе. Инвесторы анализируют свежую порцию корпоративной отчетности и ждут выхода инфляционной статистики в США, которая может определить дальнейшее направление денежно-кредитной политики ФРС. Мировые фондовые рынки растут на фоне новостей из Европы

К 07.14 по Гринвичу панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,6%. Накануне индекс закрылся на недельном максимуме.

Фьючерсы на американские индексы повышались перед выходом макроданных по инфляции. Как ожидается, индекс потребительских цен (CPI) в июле в месячном сравнении вырос на 0,2%, так же, как и в июне.

Сектор товаров личного пользования и хозяйственно-бытового назначения, в который входят акции ведущих производителей предметов роскоши, вырос на 1,1% после того, как власти Китая сняли ограничения на групповые туристические поездки еще для нескольких стран.

Акции немецкой Allianz подорожали на 2,1%, бумаги Zurich Insurance — на 1,6%. Обе страховые компании отчитались о более благоприятных, чем ожидалось, результатах.

Бумаги Siemens упали на 3,5%. Немецкий промышленный конгломерат сообщил о прибыли за 3-й финансовый квартал ниже оценок.

Акции Novo Nordisk опустились почти на 1%. Фармацевтический производитель заявил, что продолжит ограничивать поставки в США стартовой дозы своего популярного препарата для снижения веса "Вегови".

Британские фондовые рынки в начале торгов также повышаются, но отстают от европейских индексов. Акции таких тяжеловесов, как HSBC и Rio Tinto, оказывают давление после истечения даты получения по ним дивидендного дохода.

К 07.14 по Гринвичу FTSE 100 набрал 0,1%.

Акции банков Barclays, Natwest Group, HSBC Holdings и Standard Chartered подешевели на 0,5%-1% после наступления даты дивидендной отсечки.

Горнорудный сектор в Великобритании опустился на 0,4%. Акции Rio Tinto упали на 2,5%.

Ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 поднялся на 0,2%.