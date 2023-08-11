МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, рынки оценивают статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар повышается до 97,57 рубля

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 1,19%, до 3215,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,01%, до 2020,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,72%, до 19101 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,31%, до 7334,6 пункта; южнокорейский KOSPI — на 0,13%, до 2598,11 пункта.

Японская биржа в пятницу не работает в связи с выходным днем в стране, по итогам четверга индекс Nikkei 225 увеличился на 0,54%, до 2 615,41 пункта.

Рынки оценивают американскую макростатистику, опубликованную днем ранее. Годовая инфляция в США по итогам июля показала рост на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее, прогноз составлял 3,3%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2% после роста также на 0,2% месяцем ранее, как и прогнозировали аналитики. Инвесторы также обратили внимание на то, что цены на продовольствие в стране в июле увеличились на 0,2%, на энергоносители — на 0,3%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 4,9%, на энергоносители — упали на 20,3%.

"Как бы благожелательно ни интерпретировался первоначально отчет по инфляции, инвесторы быстро переключили внимание на факторы, которые могут нарушить сложившуюся картину, например… рост цен на энергоносители и продукты питания", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) слова аналитика из SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).