МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после выходя данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи снижаются после данных по инфляции в США

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,02%, до 35 259 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,22%, до 15 168,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4 482,75 пункта.

В четверг данные показали, что годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 3,2% с 3%. Таким образом, ускорение показателя стало первым с июня 2022 года.

Теперь трейдеры будут ждать следующего заседания Федеральной резервной системы США. Ускорение инфляции может привести к повышению учетной ставки регулятором.