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Фьючерсы Уолл-стрит в основном опускаются в пятницу
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Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после выходя данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.21... ПРАЙМ, 11.08.2023
индексы, рынки, новости, сша, торги, фьючерс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после выходя данных об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,02%, до 35 259 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,22%, до 15 168,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4 482,75 пункта.
В четверг данные показали, что годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 3,2% с 3%. Таким образом, ускорение показателя стало первым с июня 2022 года.
Теперь трейдеры будут ждать следующего заседания Федеральной резервной системы США. Ускорение инфляции может привести к повышению учетной ставки регулятором.