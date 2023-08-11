МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после выхода ряда статданных по Великобритании, не входящей в зону евро — показатели внушили рынкам опасения, что регулятор страны может и дальше ужесточать ДКП, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Фьючерсы Уолл-стрит в основном опускаются в пятницу

По состоянию на 14.36 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 1,03%, до 7 540,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 7 373,1 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 916,15 пункта.

Ранее в пятницу национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что ВВП страны во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — на 0,2%. При этом аналитики прогнозировали, что показатель в годовом выражении вырастет лишь на 0,2%, а в квартальном — не изменится.

"Сегодняшние данные по ВВП способствуют укреплению идеи о том, что Великобритания может оказаться на пути к "мягкой посадке", подобной той, что сейчас наблюдается в США", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик трейдинговой онлайн-платформы IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony). "Однако такая "мягкая посадка" также несет в себе потенциал более длительного периода ужесточения, поскольку Банк Англии не будет испытывать давления, чтобы ослабить свой текущий курс на повышение процентных ставок", — добавил эксперт.

Кроме того, в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в июне увеличился на 1,8% к маю, хотя аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь на 0,1%.