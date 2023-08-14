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2023
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года
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Российский рынок акций растёт на 1,5%, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, впервые с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. К 10.05 мск индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 14.08.2023
индексы, рынки, экономика, новости, россия, мосбиржа, индекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растёт на 1,5%, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, впервые с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи.
К 10.05 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,49%, до 3202,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06%, до 1001,49 пункта.