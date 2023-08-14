МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растёт на 1,5%, индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов, впервые с февраля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Индекс потребительских настроений в США в августе оказался лучше прогноза

К 10.05 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,49%, до 3202,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06%, до 1001,49 пункта.