МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник опускаются на фоне снижения других фондовых бирж, рынки также реагируют на статистику и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном снижаются

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,16%, до 7 419,79 пункта, французский CAC 40 — на 0,92%, до 7 281,26 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 15 794,65 пункта.

Трейдеры на фондовых рынках больше склонны к уходу от риска после выхода слабой статистики из Китая. Так, промышленное производство и розничные продажи КНР в июле выросли слабее ожиданий, в результате индексы Китая по итогам торгов снизились. Несколько сдержало динамику при этом снижение центробанком КНР ставки в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 15 базисных пунктов — до 2,5% с 2,65%.

Безработица в Великобритании апреле-июне выросла до 4,2% с 4% в марте-мае, ожидалось сохранение показателя. В то же время средняя реальная недельная заработная плата в стране выросла сильнее ожиданий. На этом фоне фунт стерлингов укрепляется к доллару почти на 0,2%, а укрепление национальной валюты сдерживает относительный доход компаний-экспортеров, что негативно для стоимости акций таких компаний.

Также Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) Германии опубликовал индекс доверия инвесторов к экономике страны. Показатель вырос до минус 12,3 пункта в августе с минус 14,7 пункта месяцем ранее, рынки закладывали сохранение индекса.

Трейдеры оценивают и корпоративные новости. Акции британского ритейлера Marks and Spencer дорожают на 7,4% после того, как компания улучшила финпрогноз. Теперь она ожидает, что промежуточные результаты, публикация которых запланирована на ноябрь, покажут значительное улучшение по сравнению с предыдущими прогнозами.