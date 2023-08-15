МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на отказе инвесторов от риска после выхода макростатистики в Китае, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фондовые индексы Европы выросли в пятницу

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшается на 0,6%, до 35 096,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 13 694,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 4 457,63 пункта.

"Отказ от риска на данный момент — ключевая тем на рынках, и мы видим, что фондовые индексы продолжают снижаться", — цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика City Index и Forex Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).

Ранее во вторник были опубликованы данные китайской статистики. Промпроизводство в стране выросло на 3,7% в годовом выражении в июле, в то время как прогнозировалось увеличение на 4,4%. Рост объема розничных продаж за прошлый месяц в годовом выражении также оказался ниже ожиданий. Поэтому, отмечают эксперты, трейдеры предпочитают избегать рисков, причём не только в самой в Азии.

Так, агентство ранее приводило слова стратега TFS Derivatives Стефана Эколо о том, что экономический рост в Китае может не достичь запланированного уровня ВВП в 5% к концу года, а следовательно, и глобальный экономический рост, скорее всего, пострадает, и вероятность замедления или даже рецессии растет.

Также инвесторы оценивают данные в самих США. Так, розничные продажи в стране за июль увеличились на 0,7% к июню. Рынки могут воспринять статистику как сигнал возможности дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Тем не менее, по данным CME Group, почти 90% аналитиков пока ждут сохранения учётной ставки в стране на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября.