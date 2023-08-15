МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы заметно снизились во вторник на уходе инвесторов от риска после публикации статистики по КНР, которая оказалась хуже прогнозов, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Российский рынок акций немного снизился за основную торговую сессию

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,57%, до 7389,64 пункта, французский CAC 40 — на 1,1%, до 7267,7 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 15767,28 пункта.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс, отметил, что слабая китайская макростатистика снизила аппетит инвесторов к риску. Так, промпроизводство в стране выросло на 3,7% в годовом выражении в июле, в то время как прогнозировалось увеличение на 4,4%. Рост объема розничных продаж за прошлый месяц в годовом выражении также оказался ниже ожиданий.

Кроме того, центробанк КНР понизил ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 15 базисных пунктов — до 2,5% с 2,65%. Это должно способствовать восстановлению экономики страны, однако, по словам Иннеса, рынки восприняли это решение негативно.

"Это может рассматриваться как неблагоприятное действие в том смысле, что законодатели начинают паниковать", — сказал эксперт.