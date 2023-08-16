МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением, поскольку инвесторы опасаются рецессии в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,82%, до 3 150,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1 967,64 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,23%, до 18 326 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,76%, до 2 525,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,50%, до 7 195,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,39%, до 31 790 пунктов.

"Текущая ситуация в Китае, напоминающая рецессию и характеризующаяся дефляционным давлением, имеет значительные последствия как для внутренней экономики страны, так и для ее глобального взаимодействия. Инвесторы могут опасаться направлять средства в Китай из-за опасений по поводу экономического спада и снижения потенциальной доходности", — приводит агентство Блумберг слова управляющего фондами Straits Investment Holdings в Сингапуре Маниша Бхаргава (Manish Bhargava).

На прошлой неделе государственное статистическое управление КНР опубликовало данные об инфляции в Китае. Согласно официальной статистике, потребительские цены в стране по итогам июля в годовом выражении снизились на 0,3%, а в месячном — выросли на 0,2%. Инвесторы опасаются, что страна может находиться в состоянии дефляции.