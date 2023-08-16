МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду растут перед выходом ряда статистических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Минфин США оценил сокращение вложений России в гособлигации страны за июнь

По состоянию на 12.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,13%, до 35 051 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 15 125,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4 457,5 пункта.

В среду будут опубликованы данные по рынку недвижимости в США. Аналитики полагают, что количество новых домов в Штатах, строительство которых было начато в июле, выросло до 1,448 миллиона с 1,434 миллиона в июне.

Кроме того, ожидаются статданные по промпроизводству в стране в июле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель вырос на 0,3% после снижения на 0,5% месяцем ранее.

А затем ФРС США выпустит протокол своего июльского заседания, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку до уровня 5,25-5,5% годовых.