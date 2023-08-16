МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном растут, при этом британский FTSE 100 демонстрирует негативную динамику после публикации данных, подтвердивших снижение темпов роста потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Британии ожидаемо замедлилась в июле

По состоянию на 13.07 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,27%, до 7 370,04 пункта.

При этом французский CAC 40 растёт на 0,15%, до 7 278,63 пункта, немецкий DAX — также на 0,15%, до 15 790,34 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ожидаемо замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее, при этом за июль потребительские цены снизились на 0,4%, хотя ожидалось уменьшение на 0,5%. Базовая инфляция осталась на уровне 6,9%, ожидалось замедление до 6,8%.

Такие данные поддерживают ожидания того, что британский центробанк может в сентябре вновь повысить учётную ставку. Ранее в августе регулятор ожидаемо повысил её до 5,25% с 5%. И, согласно заявлениям минфина страны, власти Великобритании смогут достичь целевого показателя инфляции в 2% только к 2025 году.

Инвесторы также оценивают макростатистику из еврозоны. Так, Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в прошлом квартале в 0,6% в годовом выражении. Объем промышленного производства в еврозоне в июне тем временем снизился на 1,2% в годовом выражении, ожидалось уменьшение на 4,2%.