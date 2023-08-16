МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду после публикации макростатистики по стране, следует из данных торгов. Промпроизводство в США в июле выросло лучше прогноза

По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,39%, до 35 082,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,17%, до 13 607,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,08%, до 4 441,57 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что объем промышленного производства в США в июле увеличился на 1% к июню. Аналитики при этом ожидали роста показателя лишь на 0,3% в месячном выражении.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о возможных дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 89% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5,25—5,5%.

Ранее в августе стало известно, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США за июль увеличилось на 187 тысяч вместо прогнозируемых 200 тысяч. Годовая инфляция по итогам прошлого месяца ускорилась до 3,2% с 3%, в то время как ожидался уровень в 3,3%.

"С учетом публикации данных о меньшем, чем ожидалось, ускорении инфляции и росте числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, стоит ожидать, что шанс повышения ставки в сентябре будут уменьшаться. Однако готовность продолжить ужесточение, если понадобится, оставляет открытыми двери для очередного повышения", — цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Иена Лингена (Ian Lyngen).