МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы преимущественно снизились в среду после публикации ряда данных европейской макростатистики, следует из данных торгов. 

Вид на Чикагскую фондову биржу, США

Фондовые индексы США растут после выхода статистики по стране

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,44%, до 7356,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 7260,25 пункта, немецкий DAX вырос на 0,14%, до 15789,45 пункта.

Трейдеры оценивали данные о том, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ожидаемо замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее. Годовая базовая инфляция при этом осталась на уровне 6,9% при ожидаемом замедлении до 6,8%.

Кроме того, в среду Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны на уровне 0,6% в годовом выражении, в квартальном — на 0,3%. Объем промышленного производства в странах валютного блока в июне снизился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,5%, оба показателя оказались лучше прогнозов.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федрезерва США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию о дальнейших действиях регулятора в вопросах денежно-кредитной политики.