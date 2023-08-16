МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы преимущественно снизились в среду после публикации ряда данных европейской макростатистики, следует из данных торгов. Фондовые индексы США растут после выхода статистики по стране

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,44%, до 7356,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 7260,25 пункта, немецкий DAX вырос на 0,14%, до 15789,45 пункта.

Трейдеры оценивали данные о том, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ожидаемо замедлилась до 6,8% с 7,9% месяцем ранее. Годовая базовая инфляция при этом осталась на уровне 6,9% при ожидаемом замедлении до 6,8%.

Кроме того, в среду Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны на уровне 0,6% в годовом выражении, в квартальном — на 0,3%. Объем промышленного производства в странах валютного блока в июне снизился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,5%, оба показателя оказались лучше прогнозов.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федрезерва США. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию о дальнейших действиях регулятора в вопросах денежно-кредитной политики.