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2023
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Индекс Мосбиржи растет на старте торгов на 0,6 процента
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Российский рынок акций растет на 0,6% на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск растет на 0,59%, до 3067,41 пункта, долларовый... ПРАЙМ, 17.08.2023
индексы, рынки, новости, россия, мосбиржа, индекс мосбиржи, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,6% на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск растет на 0,59%, до 3067,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1016,03 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 44 копейки, до 95,11 рубля.