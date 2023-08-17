МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 0,6% на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к основным торгуемым валютам по итогам торгов среды

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск растет на 0,59%, до 3067,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1016,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 44 копейки, до 95,11 рубля.