МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением, инвесторы обращают внимание на слабую макроэкономическую статистику из Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Фондовые индексы Европы в основном снизились после публикации статистики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,43%, до 3 163,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 1 984,3 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index снизился на 0,22%, до 18 286 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,23%, до 2 519,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,68%, до 7 146 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 31 597,5 пункта.

На прошлой неделе государственное статистическое управление КНР опубликовало данные об инфляции в Китае. Согласно официальной статистике, потребительские цены в стране по итогам июля в годовом выражении снизились на 0,3%, а в месячном — выросли на 0,2%. Инвесторы опасаются, что страна может находиться в состоянии дефляции.

"Сегодня китайские индексы находятся на критических уровнях, которые служили "дном" на протяжении большей части года. Прорыв вниз может означать еще один значительный спад доверия, которое политическая риторика не сможет оживить до тех пор, пока макроэкономические данные не продемонстрируют её эффективность", — приводит агентство Блумберг слова своего стратега Марвина Чена (Marvin Chen).