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Фьючерсы Уолл-стрит растут перед выходом статданных по США
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. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут перед выходом данных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс... ПРАЙМ, 17.08.2023
индексы, рынки, новости, сша, фьючерсы уолл-стрит, статданные сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут перед выходом данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,24%, до 34 901 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 14 955 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 426,75 пункта.
Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 8 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, растут в цене перед открытием торгов на 1,6% после публикации финансового отчета.