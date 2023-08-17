МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут перед выходом данных по США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги снижением

По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,24%, до 34 901 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 14 955 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4 426,75 пункта.

Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 8 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 240 тысяч.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, растут в цене перед открытием торгов на 1,6% после публикации финансового отчета.