МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы снизились в четверг, инвесторов беспокоят перспективы мировой экономики, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Золото дешевеет после выхода статистики по США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,63%, до 7310,21 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 7191,74 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 15676,9 пункта.

"Более пессимистичные настроения установились относительно того, что ждет мировую экономику", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

По словам Стритер, рынки беспокоит состояние экономики Китая, поскольку последняя статистика по стране указывает на замедление ее восстановления. Кроме того, трейдеров беспокоит устойчивая высокая инфляция в мире.

В пятницу инвесторы будут оценивать окончательные данные о росте потребительских цен в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее.