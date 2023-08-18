МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением, причём китайские площадки допустили потери на 1% и более на проблемах китайских застройщиков, которые к тому же распространяются на остальную экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Фондовые индексы Европы снизились на опасениях за мировую экономику

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1%, до 3 131,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,72%, до 1 950,26 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 2,07%, до 17 908 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,61%, до 2 504,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, до 7 148,1 пункта, японский Nikkei 225 опустился на 0,43%, до 31 462,5 пункта.

"Долговые проблемы застройщиков и местных государственных финансовых структур распространяются по всей экономике Китая", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Gavekal Research Чжана Сяоси (Xiaoxi Zhang).

По данным СМИ, один из крупнейших девелоперов Китая — компания Evergrande — подала заявление о банкротстве в суд в Нью-Йорке. Отмечалось, что такие меры позволят компании защитить местные активы от кредиторов, пока она работает над реструктуризацией активов в других странах.

Также ранее в этом месяце несколько гонконгских инвесторов сообщили изданию Caixin, что один из крупнейших операторов недвижимости в Китае Country Garden Holdings Co. не смог выплатить проценты на общую сумму 45 миллионов долларов по двум офшорным долларовым выпускам.