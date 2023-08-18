МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы находятся в минусе в пятницу, недельное снижение может стать максимальным с марта, следует из данных торгов. Биржи Азии в основном опускаются вслед за США

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,25%, до 34 389,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 13 201,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4 350,15 пункта.

С понедельника Dow Jones и S&P 500 опустились на 2,6%, NASDAQ — на 3,3%. При сохранении такой динамики недельное снижение может стать максимальным с марта этого года.

Аналитики отмечают, что пессимизм на рынках связан с рядом совпавших факторов, к которым относятся продолжение ужесточения монетарной политики мировых центробанков, последняя слабая макростатистика по Китаю, а также низкая ликвидность летом.

"Рынки попали под удар неблагоприятных обстоятельств в виде повышающихся ставок, ухудшающихся данных по Китаю и низкой ликвидности летом", — приводит агентство Блумберг слова стратегов Barclays Plc под руководством Эммануэля Кау (Emmanuel Cau).