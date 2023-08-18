МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили пятницу в минусе, по итогам недели снизились на 2-3%, следует из данных торгов. Фондовые индексы США находятся в минусе на фоне рыночного пессимизма

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,65%, до 7262,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 7164,11 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 15574,26 пункта.

За неделю FTSE 100 опустился на 3,45%, CAC 40 – на 2,4%, DAX – на 1,63%. Для британского и немецкого индексов это третье подряд недельное снижение.

По словам аналитиков, мировые фондовые рынки, в том числе европейские, в течение недели повторяли негативную динамику на американских торговых площадках, опасаясь дополнительного ужесточения монетарной политики Федрезерва США на фоне лучшей, чем ожидалось, макростатистики по стране.

"Траектория мировых рынков отражала негатив на Уолл-Стрит в течение большей части недели, поскольку воодушевляющие экономические данные по США развеяли надежды на то, что Федрезерв быстро перейдет к понижению ставок", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).