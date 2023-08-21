МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают определенной динамики после публикации решения китайского центробанка по ставкам, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги пятницы в основном снижением

По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38%, до 3 120,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,01%, до 1 950,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,14%, до 17 704 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,59% — до 2 519,26 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 31 665,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,1%, до 7 140,6 пункта

Инвесторы из Азии оценивают в понедельник новости о том, что Народный банк Китая понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 3,45% c 3,55%. Кроме того, пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, вновь осталась неизменной с июня на уровне 4,2%.

Рынки в последнее время с беспокойством наблюдают за экономической ситуацией в КНР. Последние данные макростатистики по стране оказались слабее ожиданий, также отдельно трейдеры следят за состоянием рынка недвижимости страны.

"Мы считаем, что до тех пор, пока не будут приняты более решительные меры для предотвращения рисков, китайские акции будут находиться в более низком, чем мы ранее ожидали, торговом диапазоне", — цитирует агентство Блумберг стратегов Goldman Sachs по фондовым рынкам.