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Российский рынок акций незначительно растет в начале торгов
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. Российский рынок акций растет в понедельник в начале торгов на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,81%, до 3136,47 пункта,... ПРАЙМ, 21.08.2023
индексы, рынки, новости, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник в начале торгов на 0,8%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,81%, до 3136,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,93%, до 1056,81 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 19 копеек, до 93,57 рубля.