МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник в начале торгов на 0,8%, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы АТР не показывают определенной динамики

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,81%, до 3136,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,93%, до 1056,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 19 копеек, до 93,57 рубля.