МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР не показывают определенной динамики

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,46%, до 7 295,65 пункта, французский CAC 40 — на 1,03%, до 7 238,13 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 15 680,45 пункта.

За прошедшую неделю европейские индексы опустились. Инвесторы с беспокойством оценивали перспективы мировой экономики, особенно после последней макростатистики из Китая.

Определенную поддержку росту индексов также оказывает рост стоимости акций энергетических компаний после скачка биржевых цен на газ в Европе, а также подорожания нефти. Так, бумаги TotalEnergies дорожают почти на 2%, BP – на 1,7%, Shell – на 1%.

Основным событием ближайших дней для инвесторов может стать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.