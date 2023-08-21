МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

Биржевые торги

Фондовые индексы АТР не показывают определенной динамики

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,46%, до 7 295,65 пункта, французский CAC 40 — на 1,03%, до 7 238,13 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 15 680,45 пункта.

За прошедшую неделю европейские индексы опустились. Инвесторы с беспокойством оценивали перспективы мировой экономики, особенно после последней макростатистики из Китая.

Определенную поддержку росту индексов также оказывает рост стоимости акций энергетических компаний после скачка биржевых цен на газ в Европе, а также подорожания нефти. Так, бумаги TotalEnergies дорожают почти на 2%, BP – на 1,7%, Shell – на 1%.

Основным событием ближайших дней для инвесторов может стать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.