МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением после решения китайского центробанка по ставкам, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели на 2-3 процента

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,24%, до 3 092,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 1 930,83 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 1,65%, до 17 612 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,17%, до 2 508,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,46%, до 7 115,5 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,29%, до 31 552,5 пункта.

Рынки обратили внимание на то, что Народный банк Китая понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 3,45% c 3,55%, прогноз составлял 3,4%. Кроме того, пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, вновь осталась неизменной с июня на уровне 4,2%, хотя ожидалось снижение до 4,05%.

"Судя по недавним комментариям, центральные банки будут сохранять гибкость для дальнейшего повышения ставок, но при этом явно избегая обязательств по снижению ставок в ближайшее время", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Saxo Редмонта Вонга (Redmond Wong).

Перспективы высоких ставок негативно сказываются на фондовых индексах, что сдерживает аналитиков от склонности к риску.