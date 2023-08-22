МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник, инвесторы рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы АТР опустились после решения ЦБ Китая по ставкам

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24% — до 3 085,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 1 915,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,13% — до 17 635 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,41% — до 2 519,11 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,78%, до 31 800 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 7 116,2 пункта.

Трейдеры оценивают варианты дальнейших действий американского центробанка. Аналитики отмечают, что дальнейшее повышение ключевой ставки ФРС несет риски для экономики.

Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, по его итогам почти 85% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.

"Каждое повышение, которое может быть с этого момента, увеличивает риск того, что у нас будет намного более резкое замедление экономики в 2024 году, и возможно, даже рецессия", — сказала агентству Блумберг главный инвестиционный директор State Street Global Advisors Лори Хайнел (Lori Heinel).

В связи с этим рынки ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.