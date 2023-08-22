МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, повторяя позитивную динамику американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Доллар США снизился перед симпозиумом ФРС

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,23%, до 7 274,21 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 7 266,87 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 15 731,95 пункта.

Европейские рынки растут после того, как в понедельник американские индексы преимущественно выросли на корпоративных новостях технологических компаний, а также на ожиданиях смягчения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Основным событием для мировых инвесторов на этой неделе станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое запланировано на пятницу. Также в симпозиуме примут участие главы других крупных центробанков.