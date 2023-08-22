МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом на фоне увеличения техсектора в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,88%, до 3 120,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1 939,88 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,92%, до 17 774 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,28%, до 2 515,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,09%, до 7 121,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 31 885 пунктов.

В понедельник фондовые биржи США в основном выросли, при этом технологический индекс NASDAQ поднялся на 1,6%. Такая динамика поддержала торги в азиатском регионе.

Инвесторы также ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры надеются получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора, в том числе по монетарной политике.

Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, по его итогам почти 85% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.