МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России обновил рекорд

Таким образом, показатель опустился до минимума за 33 месяца. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения индекса лишь до 48,5 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до минимума более чем за два года в 48,3 пункта с 50,9 пункта, а в промышленности — вырос до 43,7 пункта с 42,7 пункта в июле. Прогнозы предполагали 50,5 пункта и 42,6 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, упал до минимума более чем за три года в 44,7 пункта с 48,5 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя лишь до 48,3 пункта. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 47,3 пунктов с 52,3 пункта месяцем ранее, в промышленности – вырос до 39,1 пункта с 38,8 пункта. Аналитики ожидали индикаторы на отметках 51,5 пункта и 38,7 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, остался на уровне июля в 46,6 пункта. Аналитики же прогнозировали рост показателя до 47,5 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до минимума более чем за два года в 46,7 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее, а в промышленности – вырос до 46,4 пункта с 45,1 пункта. Аналитики прогнозировали индикаторы на уровне 47,5 пункта и 45 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.