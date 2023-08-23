МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду при увеличении стоимости акций горнодобывающих компаний, свидетельствуют данные торгов. СМИ: британский бизнес требует ясности по ожидаемым пограничным проверкам

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,87%, до 7 333,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 7 272,41 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15 783,95 пункта.

Бумаги таких компаний как Anglo American, BHP и Rio Tinto, дорожают на 1,95%, 1,63% и 1,52% соответственно, что и помогает расти биржевым индексам в целом. Такая динамика может быть связана с увеличением стоимости твёрдых полезных ископаемых на мировых рынках, в частности — меди пятую торговую сессию подряд.

Такая ситуация компенсирует негатив, исходящий от макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до минимума почти за три года в 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. При этом индекс деловой активности в сфере услуг снизился до двухлетнего минимума в 48,3 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.