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2023
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Фондовые индексы США снижаются после выхода данных рынка труда
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после выхода макростатистики в США, касающейся безработицы, следует из данных торгов. По... ПРАЙМ, 24.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после выхода макростатистики в США, касающейся безработицы, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.43 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,09%, до 34 441,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 13 636,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4 420,01 пункта.
Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели, до 230 тысяч. При этом аналитики прогнозировали рост показателя до 240 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 240 тысяч с 239 тысяч.
Также рынки пребывают в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле в пятницу. Инвесторы надеются получить подсказки насчет дальнейших действий регулятора.